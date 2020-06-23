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Spor

PFDK, Ali Koç'a ceza vermedi

Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamaları' gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti

23 Haziran 2020 23:27

Fenerbahçe TV'de TFF Başkanı Nihat Özdemir'e yönelik yaptığı açıklamalarının ardından 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ceza verilmedi.

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