Peynirli burgular

Peynirli burguların lezzeti de şekli de ayrı güzel.



Hazırlama süresi: 20-25 dakika



20 kişilik



Gerekli malzemeler



10 milföy hamuru

2 çorba kaşığı domates püresi

1 çay kaşığı kekik

1 yumurtanın sarısı

4 çorba kaşığı süt

1 çay bardağı rendelenmiş kaşarpeyniri

1.5 çorba kaşığı çörek otu ve susam karışımı

Tuz



Hazırlanışı



Milföy hamurlarını çözülmeleri için oda ısısında biraz bekletin. Domates püresine tuz ve kekik ekleyip karıştırın. Yumurta sarısını bir kâsede sütle çırpın. Hamurların 5 tanesinin üzerine kekikli domates püresini sürün. Peyniri hamurların üzerine paylaştırın. Kalan 5 hamuru üzerlerine kapatıp kenarlarına sıkıca bastırın. Her bir parçayı 4 şerit olacak şekilde kesin. Şeritlerin iki ucundan tutup ters yöne çevirerek burgu şekli verin. Yağlı kâğıt şerilmiş bir fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine yumurtalı sütü sürün. Susamlı çörek otundan üzerlerine serpiştirin. Önceden ısıtılmış 220 dereceye ayarlı fırında 10 dakika pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.

