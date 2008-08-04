T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Peynirli burgular

Peynirli burguların lezzeti de şekli de ayrı güzel.

04 Ağustos 2008 03:00

Peynirli burguların lezzeti de şekli de ayrı güzel.

Hazırlama süresi: 20-25 dakika

20 kişilik

Gerekli malzemeler

10 milföy hamuru 
2 çorba kaşığı domates püresi 
1 çay kaşığı kekik 
1 yumurtanın sarısı
4 çorba kaşığı süt
1 çay bardağı rendelenmiş kaşarpeyniri
1.5 çorba kaşığı çörek otu ve susam karışımı
Tuz

Hazırlanışı

Milföy hamurlarını çözülmeleri için oda ısısında biraz bekletin. Domates püresine tuz ve kekik ekleyip karıştırın. Yumurta sarısını bir kâsede sütle çırpın. Hamurların 5 tanesinin üzerine kekikli domates püresini sürün. Peyniri hamurların üzerine paylaştırın. Kalan 5 hamuru üzerlerine kapatıp kenarlarına sıkıca bastırın. Her bir parçayı 4 şerit olacak şekilde kesin. Şeritlerin iki ucundan tutup ters yöne çevirerek burgu şekli verin. Yağlı kâğıt şerilmiş bir fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine yumurtalı sütü sürün. Susamlı çörek otundan üzerlerine serpiştirin. Önceden ısıtılmış 220 dereceye ayarlı fırında 10 dakika pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24