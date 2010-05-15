Peynir sinir sistemine iyi geliyor

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Finlandiya’da yapılan araştırmaya göre, peynirin içinde bulunan bakteriler, yaşlanmaya bağlı olarak sinir sisteminde oluşan hastalıkların tedavisinde etkili oluyor. Peynirde bulunan ‘iyi bakteriler’in yaşlıların sinir sisteminde oluşan hastarı en aza indirdiği ortaya çıktı. Finlandiya Turku Üniversitesi’nden Dr. Fandi İbrahim’in liderliğinde yapılan araştırmaya göre, bakteri bakımından yoğun olan küflü peynirlerin probiyotik açısından zengin olduğu, taze peynirler yerine eski peynirlerin tercih edilmesinin daha doğru olduğu açıklandı. Araştırma kapsamında 72 ile 103 yaşları arasında bir grup yaşlı insan arasında bir gruba dört hafta süreyle ‘Gouda’ peyniri verildi. Peynir tüketen grubun kan değerlerinde gözle görülür bir iyileşme gözlendi. Uzmanlar özellikle yaşlıların her gün mutlaka peynir tüketmesini öneriyor.