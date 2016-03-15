"Peygamber yasalara uymasaydı, onu hapse atardım" diyen Mısır Adalet Bakanı görevden alındı

Mısır Adalet Bakanı Ahmed ez-Zind, "Muhammed Peygamber'e hakaret ettiği" gerekçesiyle görevden alındı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Ahmed ez-Zind Cuma günü bir televizyona verdiği mülakatta, "Muhammed Peygamber yasalara uymasaydı, onu hapse atardım" demişti.

Ez-Zind bu cümle ağzından çıkar çıkmaz "Allahım beni bağışla" demiş, ertesi gün de özür dilemişti.

Ancak Mısır Başbakanı Şerif İsmail, özrüne karşın ez-Zind'in görevine son verdi.

Açıklanan bu karar öncesi Twitter'da, ez-Zind'in yargılanması amacıyla bir kampanya başlatılmıştı.

Eski bir Yargıtay hakimi olan Ahmed ez-Zind, Müslüman Kardeşler hareketine yönelik sert eleştirileri ile biliniyordu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü kınamıştı

Ez-Zind Ocak ayında katıldığı bir televizyon programında da, "Her şehit asker ve polis için 10 bin Müslüman Kardeşler üyesi öldürülene dek tatmin olmayacağını" söylemişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu sözleri nedeniyle ez-Zind'i kınamıştı.

Mısır'da iki yıl önceki askeri darbe sonrası yüzlerce Müslüman Kardeşler hareketini destekleyen yüzlerce kişi öldürülmüş, binlerce kişi de hapse atıldı.

Hareketin, halkoyuyla Cumhurbaşkanı seçilmesine karşın devrilen Muhammed Mursi dahil birçok lideri de ya idam ya da uzun süreli hapis cezalarına çarptırıldı.

Ahmed ez-Zind'in selefi Mahfuz Saber de "Çöpçülerin çocuklarından yargıç olmamalı" şeklindeki sözleri sonrası görevden alınmıştı.

Mısır Başbakanı Şerif İsmail, yeni Adalet Bakanı'nı ise henüz açıklamadı.