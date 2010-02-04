Peygamber benzetmesinin sahibi istifa etti

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı "peygamber"e benzettiği konuşmasıyla TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerini yumruklu kavgaya götüren, AKP’nin eski Aydın İl Başkanı İsmail Hakkı Esen parti yönetimince Ankara’ya çağırılmasının üzerine istifa etti.



Esen AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi’nin talimatıyla Ankara’ya gelen Esen istifasını verdi. Bu durumda Esen, Aydın İl Genel Meclisi üyeliğine bağımsız olarak devam edecek



'Peygamber' tartışması Erdoğan ayrıca, (Bana 'peygamber gibi' ifadesini kullandığı belirtilen kişi), Bir insan bunu cehaletinden, farklı yaklaşımından kullanmış olabilir. Öyle bir ifadeyi kullanmış diye hiçbir zaman tasvip etmedim. Ama sen de bir Müslüman'san bunu tasvip etmezsin. Peygamberlik zinciri kapanmıştır. Biz kurulmuş ve kurulmakta olan tabuları yıkmak isteyen bir partiyiz. Arkadaşlarıma gerekli talimatı verdim, bana bu ifadeyi kullanan partilinin istifasını vermesi ya da partiden ihracı yönünde...." dedi



Erdoğan'a ‘Peygamber’ diyen Ak Partili, Ankara’ya çağrıldı



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ‘İkinci Peygamber’ benzetmesini yaptığı ileri sürülen Ak Parti Aydın eski İl Başkanı ve halen İl Genel Meclesi üyesi olan İsmail Hakkı Eser, parti yönetimi tarafından Ankara'ya çağrıldı.



TBMM'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer hakkındaki gensorunun görüşülmesi sırasında, İsmail Hakkı Eser'in 14 Kasım 2008'de yaptığı belirtilen konuşmanın gündeme getirilmesiyle çıkan kavgada, Ak Partili ve MHP'li milletvekilleri yumruklaştı. Meclis'teki kavganın ardından Ak Parti Genel Merkezi’nden dün gece telefonla aranan İsmail Hakkı Eser, çağrı üzerine apar topar uçakla Ankara’ya gitti. Yine, Genel Merkez'in çağrısı üzerine Ak Parti Aydın İl Başkanı Sadık Atay da 3 ilçe başkanıyla sabah erken saatlerde Ankara’ya gitti.



Aydın'daki Ak Parti yöneticileri, kentin Ramazanpaşa Mahallesi'nde lokantası bulunan İsmail Hakkı Eser ile İl Başkanı Atalay ve 3 ilçe başkanının, Ankara'da Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi ile görüşeceklerini, gerekirse Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la da görüştürüleceklerini söylemekle yetindi.