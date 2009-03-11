Peugeot, en iyi bayilerini ödüllendirdi

Peugeot Hizmet Kalitesi Ödülleri töreninde Peugeot Başkanı Jean-Philippe Collin, Avrupa'daki en iyi bayilere ödül dağıttı



Peugeot'dan yapılan açıklamada, Hizmet Kalitesi Ödülleri töreninde Peugeot Başkanı Jean-Philippe Collin'in Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, İngiltere, Avusturya, Belçika, Hollanda, Portekiz ve Türkiye'deki en iyi Peugeot bayilerini ödüllendirdiği bildirildi.



Açıklamada, Peugeot Hizmet Kalitesi Ödüllerine hak kazanan bayilerin, genel müşteri memnuniyeti konusunda elde ettikleri sonuçlar esas alınarak sıralamada ilk çeyreğe giren bayiler arasından seçildikleri belirtildi.



Türkiye'den ödül alan bayilerin İzmir Arkas Otomotiv'den Serkan Şarlı, İstanbul Tekoto'dan Orgun Keskin, Samsun Ses Otomotiv'den Ahmet Gürses ve Eskişehir Banaz Otomotiv'den Ender Banaz olduğu kaydedildi.



Bayiler ödülleri, Peugeot Türkiye Genel Müdürü Jean Pierre Vieux ile Peugeot Başkanı Jean-Philippe Collin'in elinden aldı.

