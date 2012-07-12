Peugeot 8000 işçiyi çıkarmaya hazırlanıyor

Fransız araba üreticisi Peugeot Citroen, 8,000 çalışanını işten çıkaracağını ve zarar ettiği için Paris dışındaki bir montaj fabrikasını kapatacağını açıkladı.

Peugeot, yaptığı açıklamada, Paris yakınında 3,000 kişinin çalıştığı Aulnay fabrikasının 2014 yılında üretimi durduracağını söyledi.

Firma, geçen hafta, euro bölgesi piyasalarında yaşadığı "derin kriz" nedeniyle ilk yarı satışlarının yüzde 13 düştüğünü duyurmuştu. Fransa'nın batısında Rennes şehrinde başka bir fabrikada ise 5,600 çalışanının 1,400'ünün işten çıkarılması planlanıyor.

Fransa genelindeki diğer fabrikalardan ise 3,600 işçi çıkarılacak. Peugeot'nun yönetim kurulu başkanı Phillipe Vain durumun çok kötü olduğunu ve açıklamanın yaratacağı şokun ve üzüntünün büyüklüğünün farkında olduğunu söyledi.

Vain, "Krizin derinliği ve sürekliliği" yeniden yapılandırmayı gerekli kıldı ve işlerini kaybedenlere yeniden iş bulabilmeleri için destek sağlanacak" dedi. Aulnay'da çalışanların yarısına Paris'in Poissy bölgesindeki fabrikada iş verilecek.

AFP haber ajansı, sendikaların firmanın açıklamasını "savaş ilanı" ve "deprem" olarak nitelediklerini söyledi.

Europe 1 radyosuna verdiği bir röportajda Fransa Sosyal Politikalar Bakanı Marisol Touraine, kesintilerin "kabul edilemez" olduğunu söyledi. Peugeot fabrikaları kapasite altında, potansiyellerinin ortalama yüzde 76'sını kullanarak çalışıyor.

Satışların yüzde 42'sini oluşturan küçük arabaların üretimi ise, benzer araçları üreten diğer firmalar daha düşük maliyetli piyasalarda üretim yaptığı için daha kötü durumda.Peugeot yılın ilk yarısı için zarar raporunu açıklayacaklarını ve 2014 yılının sonu itibariyle kar ve zararını eşitleyeceğini söyledi.

Firma, bu yılın başında, geçen Kasım ayında 6,000 çalışanını işten çıkarmasının ardından, 1 milyar euro tasarruf yaptığını açıklamıştı.

Peugeot, bu yıl ABD firması GM ile ortaklık anlaşması yaptı. Buna göre GM Peugeot'nun hisselerinin yüzde 7'sini alarak Peugeot ailesinden sonra firmada en büyük ikinci hissedar oldu.

Firma anlaşmanın etkilerinin 2014 yılına kadar hissedimeyeceğini söyledi. (BBC Türkçe)