Petshop Malzemeleri Ekonomik Fiyatlarla Zoo.com.tr ‘de!

Petshop malzemelerinin seçimi önemlidir. Evcil hayvan dostunuza mama veya çeşitli ürünler alacağınız zaman güvenilir yerlerden alışveriş yapmalısınız. Evcil hayvanınızın sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğunda tanınan ve bilinen yerlerden alışveriş yapmak şarttır. Kedi mamaları, köpek mamaları ve kedi köpek ürünleri için petshop ZOO’yu gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.

Petshop Kedi Maması

Kedi mamaları farklı türlerde üretilir. Kedilerin en çok tükettiği mamalardan biri de kuru mamalar olur. Bu mamalar çeşitli aromalarda satışa sunulur. Kedi kuru mama alırken ürünün kedi dostunuzun damak tadına hitap etmesi gerekir. Böylece kediniz mamayı tüketirken mutlu olacaktır. Kuru kedi maması besin maddeleri açısından zengin olmalıdır. Bu yüzden de bir kedi maması alacağınız zaman ürünün içindekiler alanına mutlaka bakmanız gerek. Kaliteli bir mama vitamin, sağlıklı yağ, protein ve mineraller açısından yoğun, dengeli ve tam olmalıdır.

Kedi mamaları söz konusu olduğunda en çok tercih edilenlerden biri de şüphesiz ki kedi konserveleri olur. Bu mamalar yaş mama şeklinde de bilinir. Çünkü ıslak bir formdadır. Kedi konserveleri kedilerin sağlığı ve büyümesi açısından son derece önemlidir.

Düzenli yaş mama tüketimi sayesinde kedinizin sağlıklı kalmasını mümkün kılabilirsiniz. Kedi konserve mamalar birçok farklı aromada üretilir. Kedinizin beğenebileceği bir mamaya yatırım yapmayı unutmayın. Ayrıca kedi konservesi alırken de ürünün tazeliğinden emin olmanız gerek. Bu yüzden güvenilir petshop firmalarından tercih yapmanız şarttır. Petshop ZOO’dan kedi mamalarını güvenle alabilirsiniz.

Petshop Köpek Maması

Bir köpek maması seçimi önemlidir. Köpek dostunuz için mama alacağınız zaman belli başlı kriterlere odaklanmalısınız. Bunlar arasında en önemlisi de köpeğinizin yaşına uygunluktur. Örneğin yaşlı köpek dostunuz için mama arıyorsanız, ürünün yaşlı köpekler için üretildiğinden emin olun.

Köpek maması seçiminde bir başka kriter de ürünün köpeğinizin özel gereksinimine hitap etmesidir. Köpeğiniz kısırlaştırılma operasyonu geçirdi ise buna uygun olan mamalardan almalısınız. Veya köpeğiniz hassas ise hassas köpekler için üretilen mamalardan almalısınız. Bununla beraber sevimli dostunuzun ırkına hitap eden mamalardan alım yapmanız da son derece mühimdir. Çünkü her ırkın besin gereksinimi aynı değildir.

Köpek maması da tıpkı kedi mamaları gibi farklı türlerde üretilir. Kuru mamalar en çok tercih edilenler arasındadır. Bu mamalar da farklı formülasyonlar içerir. Kaliteli bir kuru mama besinsel yönden yoğundur. Ayrıca kuru mama alırken ürünün köpeğiniz için doğru aromada olduğundan emin olun. Örneğin köpeğiniz tavuklu mamaları seviyorsa tavuklu kuru mamalara yönelmelisiniz.

Köpek mamaları arasında konserveler de önemli yer tutar. Köpek konserveleri nem açısından yoğun olan mamalardır. Bu mamaların düzenli tüketimi köpeğin sindirim ve böbrek sağlığını teşvik edecektir. Konserve mama alımında ürünün son tüketim tarihine mutlaka göz atmanız gerek. Buna ek olarak mamanın içindekiler kısmını da kesinlikle incelemelisiniz. Bu sayede üründe köpek dostunuz için uygun olan malzemelerin yer aldığından emin olursunuz.

Petshop Köpek Mama ve Su Kabı

Köpeğinizin mama yeme ve su tüketim deneyimini iyileştirmek istiyorsanız, ona kaliteli bir mama ve su kabı almalısınız. Mama kapları çeşitli şekillerde üretilir. Bu kapların yapım malzemesi de farklı olabilir. En çok satılanlardan biri de çelik kaplardır. Son derece dayanıklı olan çelik kapların kullanımı uzun ömürlü olmaktadır. Bu kapları kolay şekilde yıkamanız da mümkündür. Bulaşık makinesinde veya elde yıkama yapabilirsiniz. Seçenekleriniz arasında plastik, melamin ve otomatik kaplar da bulunmaktadır. Tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan bir mama kapı seçtiğinizden emin olmalısınız.

Petshop Kedi Mama ve Su Kabı

Kediler için mama ve su kapları, en fazla kullanılan kedi ürünleri arasında yer alır. Tıpkı köpek kaplarında olduğu gibi kedi kapları da farklı modellerde üretilir. Evinizin dekoruna ve kedinizin gereksinimlerine uygun olan bir kap seçebilirsiniz. Kedi plastik mama kabı en popüler olan ürünler arasında yer alır. Bu kapların hafif olması ek bir avantajdır. Bununla beraber kolay temizlik sunması da plastik kapların faydalarından biridir. Tercihlerinize göre melamin, seramik, çelik ve otomatik kaplar arasından seçim yapabilirsiniz.