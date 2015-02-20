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Ekonomi

Petrolün varil fiyatı 60 doları aştı

ABD hafif hampetrolünün varil fiyatı da 51.85 dolarakadar yükseldi

20 Şubat 2015 14:08

ABD'de petrol kuyularının sayısının azalmaya devam edeceğine ilişkin kaygılarla, iki gün üst üste düşen fiyatlar yeniden yükselişe geçti.

Uluslararası emtia piyasalarında Brent petrolün varil fiyatı 60.75 dolara, ABD hafif hampetrolünün varil fiyatı da 51.85 dolarakadar yükseldi.

ABD'nin petrol stoklarının rekor kıracağı beklentiler ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırabileceğine yönelik kaygılarla dün Brent petrolünün fiyatı 57.80 dolara ABD hafif petrolü de 49.15 dolara kadar gerilemişti.

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