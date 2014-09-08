Petrolün varil fiyatı 100 doların altına düştü

Ortadoğu’daki karışıklıklara rağmen bugün Brent petrolün varil fiyatı varil fiyatı bugün 99.81 dolardan işlem gördü. Böylece 2013 yılının haziran ayından bu yana petrolün varil fiyatı ilk kez 100 doların altına inmiş oldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkeleri olan ABD ve Çin'de açıklanan veriler beklenenden daha yavaş büyümeye işaret etmişti. ABD'de Cuma günü açıklanan zayıf tarım dışı istihdam verisinin ardından Çin'de de Ağustos'ta ithalatın azaldığı açıklandı. Brent petrolünün varili bugün TSİ 1130 itibarıyla 99.88 dolar ile 14 ayın en düşük seviyesinde işlem gördü.