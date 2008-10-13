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Ekonomi

‘Petrolün fiyatı en fazla 50 dolara iner’

Goldman Sachs: “Küresel finansal kriz devam ederse ham petrol fiyatları daha fazla düşebilir. Petrolün fiyatı en fazla 50 dolara kadar inebilir.”

13 Ekim 2008 03:00

ABD'li banka Goldman Sachs, küresel finansal kriz devam ederse ham petrol fiyatlarının daha fazla düşebileceğini, ancak bu düşüşün en fazla petrol sanayinin ortalama operasyonel maliyeti olan varil başına 50 dolara kadar olabileceğini kaydetti.

Goldman, 4. çeyrekte ham petrol fiyatlarının ortalama 75 dolar, yılın sonunda ise 70 dolar olmasını beklediklerini bildirdi.

Mali ve ekonomik krizin derinleşmesi halinde petrol fiyatlarının en fazla 50 dolara kadar düşebileceğini ifade eden Goldman Sachs, bunun belli başlı şirketler için operasyonel maliyet olduğunu bildirdi.

Ekonomistler, yeni projeler için marjinal üretim maliyetinin varil başına 75-80 dolara kadar çıkabildiğini ifade ediyorlar.

Deutsche Bank da yaptığı açıklamada, bankacılık sektöründeki krizin derinleşmesinin ve küresel büyümedeki önemli yavaşlamanın söz konusu olmasının emtia fiyatları üzerinde baskı yaratmayı sürdüreceğini bildirdi.

Temmuz ayında varili 147,27 dolara kadar çıkıp rekor kıran ABD tipi ham petrolün varil fiyatı, o zamandan bu yana yüzde 45 değer kaybıyla şu sıralar 81 dolar civarında satılıyor.

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