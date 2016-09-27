Petroldeki düşüş Suudileri vurdu; memur zammı askıda

Petrol fiyatlarındaki düşüşten dolayı ekonomisinde zorluklar yaşayan Suudi Arabistan, bakanların maaşlarını yüzde 20 oranında düşürdü, devlet memurlarının maaş zamlarını da askıya aldı.

Suudi Arabistan'da Kral Selman Bin Abdülaziz tarafından onaylanan kararname ile birinci derece devlet memurlarının maaşlarının düşürülmesi kararlaştırıldı. Buna göre, 2 Ekim'den itibaren Devlet Bakanı maaşı yüzde 20, Şura Meclisi Üyesi maaşı yüzde 15 oranında düşürülecek.

Kral'ın hazır bulunduğu Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu toplantısında kararlaştırılan önlemler arasında kamu çalışanlarının maaş zamlarının askıya alınması da var.

Bütçe yükünü azaltmaya yönelik kemer sıkma önlemleri Suudi Arabistan’ın güney sınırında Yemen’deki Husilere yönelik savaşta görev yapan askeri personelleri kapsamıyor.

Suudi Arabistan'ın 2016 bütçe açığı yaklaşık 87 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Ülkenin 2013 bütçesinde 48 milyar dolar fazla kaydedilirken 2014 ve 2015 bütçeleri sırayla 17 ve 97 milyar dolar açık vermişti.

Suudi Arabistan Merkez Bankası iki gün önce piyasaları desteklemek amacıyla yerel bankalara 5 milyar dolar yatırmıştı.

Ekonomisi büyük oranla petrol gelirlerine bağımlı olan Suudi Arabistan, hem petrol fiyatlarındaki düşüşten hem de Mart 2015’te Yemen'de Husilere yönelik başlattığı askeri operasyonu nedeniyle maddi zorluklar yaşıyor. Riyad yönetimi bu yüzden gelirini çeşitlendirme arayışına girdi.

Suudi Arabistan'da bazı büyük şirketler, çalışanlarının maaşlarını ödemekte zorluklar çekmişti. Maaşları ödenmeyen çalışanlar, eylem düzenlemişti.