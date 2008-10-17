Petroldeki düşüş kalıcı olur mu?

Temmuz’da rekor kıran petrol fiyatları yüzde 50’den fazla düşüşle 70 doların altına indi. Fiyatlardaki sert düşüşün, sektörde yeni yatırımlara ayrılan kaynağın kısılmasına yol açacağı belirtiliyor. Bu da fiyatların yükselmesinin önünü açacak.



Petrol fiyatlarının 70 doların altına gerilemesinin, petrol şirketlerinin yeni projelere ayırdığı kaynakların kısılmasına yol açacağı belirtiliyor. Reuters’ın analizine göre, bu durum petrol üretimindeki artışın sınırlı kalmasına yol açarak önümüzdeki süreçte petrol fiyatlarının yeniden yükselmesine neden olacak.



Petrol fiyatlarında 2004’ten bu yana yaşanan yükseliş ve petrol fiyatının Temmuz’da 147 dolarla rekor kırması, yeni petrol ve doğalgaz projelerine ayrılan kaynaklarda büyük bir artışa yol açtı. Petrol şirketleri yeni bölgelerde petrol arayışına ve pahalı projelere yöneldi. Bu dönemde sıvılaştırılmış doğalgazla ilgili projeler ve Kanada’nın petrol kumlarından petrol çıkarmak kârlı hale geldi.



Petrol fiyatlarında kısmen kredi krizi nedeniyle yaşanan düşüşün, yatırımlardaki artış trendini sonlandırması bekleniyor. Bu noktada ilk etapta Kanada’nın petrol kumları gibi pahalı projelerde kısıntıya gidilecek. Fransız Total şirketi, Kanada’nın petrol kumları projesinden yüzde 12.5 getiri elde etmek için petrol fiyatının 90 dolar olması gerektiğine dikkat çekiyor.



Petrol fiyatlarındaki düşüş, son 10 yılda günde milyonlarca varil ekstra petrol sağlayan açık denizlerdeki petrol projelerini de riske atıyor. Nijerya ve Angola’daki bazı açık deniz petrol projelerinden kâr edilebilmesi için petrol fiyatının 80 doların üzerinde olması gerekiyor.



10 doların altına inince yatırımlar kısıldı



Petrol fiyatlarındaki düşüşün sektörde sermaye harcamalarının kısılmasına yol açması yeni bir gelişme değil. 1990’lı yıllarda petrol fiyatlarının 10 doların altına indiği dönemde de yeni yatırımlar azaltılmıştı. Bu durum, 2000’li yıllardan itibaren petrol üretimindeki artışın ciddi bir şekilde yavaşlamasına yol açarak petrolün bu yılın Temmuz ayında 147 dolarla rekor kırmasında büyük rol oynadı.



Benzer bir şekilde, yatırımların şimdi kısılmasının gelecekte enerji piyasalarında daha düşük ek kapasiteye yol açacağı öngörülüyor. Sonuç olarak, küresel ekonomi toparlandığında fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor.

