Petrolde yükselmeyle dolar 3.78 lirayı aştı, Borsa düştü (2)

(Borsa açılışı ve piyasa gelişmeleriyle güncellendi)

İstanbul, 10 Ocak (DHA) - Yeni yılın ilk günlerinde küresel piyasalarda artan risk iştahıyla gerileyen dolar, petrol fiyatlarındaki yükselmenin ardından yeniden 3.78 liranın üzerine yükselirken, Borsa düşüşle açıldı.

Küresel piyasalarda gelişmekte olan ülke varlıklarına yönelime bağlı olarak zayıflayan dolar, 3.73 lira düzeyine kadar çekildikten sonra, petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak günün ilk işlemlerinde 3.7845 liraya kadar çıktı. Küresel piyasalarda doların güç kazanmasıyla 1.20 doların altına gerileyerek 1.1927 dolar düzeyine çekilen euro da 4.50 lirayı aşarak 4.5144 liraya kadar yükseldi.

Başta petrol olmak üzere enerjisinin önemli bölümünü ithal eden Türkiye, petrol fiyatlarının yükselmesinden de olumsuz etkileniyor. Petrol fiyatlarının düşük düzeylerde hareket ettiği 2017 yılında Türkiye\'nin toplam enerji ithalatı 37 milyar doları aştı. Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin sürmesi durumunda, Türkiye\'nin enerji faturasının daha da yükseleceği ve \"ekonominin yumuşak karnı\" olarak nitelendirilen cari işlemler açığının yükselebileceği öngörüsüyle lira zayıflıyor.

Küresel risk iştahının etkisiyle geçen hafta 118 bin üzerinde rekor düzeylere yükselen Borsa İstanbul Endeksi de, Salı günkü yüzde 1.1 düşüşün ardından, yeni güne de yüzde 0.18 düşerek 114 bin 812 puana geriledi.