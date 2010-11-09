-PETROLDE ÜRETİM DE FİYAT DA ARTACAK PARİS/LONDRA (A.A) - 09.11.2010 - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Çin ve diğer gelişmekte olan ekonomilerin yüksek talebi nedeniyle küresel petrol üretiminin 2035 yılında zirveye yaklaşacağını, aynı yıl petrol fiyatının da 200 doları aşacağını bildirdi. IEA'nın, 2010 Dünya Enerji Görünümü raporunda, küresel petrol üretiminin gelecek 10 yılda yatay seyir izleyeceği belirtilerek, ''toplam üretim 2035 yılından önce zirve yapmayacak, ancak zirveye yaklaşacak'' denildi. Raporda, ''petrol fiyatının 2015'te 100 doları ve 2035'te ise 200 doları geçeceği'' belirtildi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) enerji kolu IEA'nın baş ekonomisti ve raporun baş yazarı Fatih Birol, hükümetlerin talebi kısmak için adım atmamaları halinde fiyatların artacağına işaret ederek, ''Mesaj açık, özellikle tüketici ülkelerin özellikle ulaşım sektöründe olmak kaydıyla petrol tüketimi şeklinde değişiklik yapmamaları halinde fiyatlar yukarı gidecek'' dedi. Birol, piyasaların fiyat değişimlerine daha az duyarlı olması nedeniyle dünyanın tüketim alışkınlarını ciddi anlamda değiştirmesi ve yatırımları artırması için yüksek petrol fiyatlarına ihtiyaç bulunduğunu ifade etti. IEA Başkanı Nabuo Tanaka da Londra'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Daha fazla verimli enerji kullanımına ve daha düşük karbon izi bırakan teknolojiler kullanarak fosil yakıtlardan uzak durmaya ihtiyacımız var'' diye konuştu. Tanaka, Kopenhag iklim anlaşması ve G-20 ülkeleri arasında sübvansiyonları azaltan anlaşmanın olumlu adımlar olduğunu, ancak enerjinin daha verimli kullanılması için daha fazla çaba gösterilmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Rapora göre, fiyatların yükseleceği öngörüsünde bulunan IEA, aynı zamanda gelecek 25 yılda dünya petrol talebini günlük 6 milyon varil azaltarak günlük 99 milyon varil olacağını tahmin ediyor. IEA, 2008 yılında 3,1 trilyon metreküp olan doğalgaz tüketiminin de 2035 yılında yüzde 44 artarak 4,5 trilyon metreküpe çıkacağını da tahmin ediyor. -PETROL FİYATI- Bu arada yılın çoğunda 70-80 dolar bandında hareket eden ABD ham petrolünün varil fiyatı aralık ayı teslimi bugün 87,63 dolara çıkarak, Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. ABD ham petrolünün varil fiyatı aralık ayı teslimi daha sonra 87,37 dolardan işlem görmeye başladı. Londra Brent tipi ham petrolünün varil fiyatı da 88,70 dolardan satılıyor.