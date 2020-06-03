Petrolde üç ay sonra bir ilk

Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, 6 Mart sonrasında ilk kez bugün 40 doları aştı. OPEC+ ülkelerinin petrol üretiminde kısıntılara temmuzda da devam edebileceği yönündeki haberlerin yanı sıra küresel ekonomide dipten dönüş sinyalleri, fiyatlardaki artışta etkili oldu.

Koronavirüs salgınıyla birlikte tarihi çöküş yaşanan petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor. Nisanda 21 dolar seviyesine kadar düşen Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, 6 Mart 2020 tarihi sonrasında ilk kez bugün 40 doları aştı.

Birçok ülkenin ekonomilerini yeniden açma kararı ve küresel ekonomide dipten dönüş işaretleri, petrol fiyatlarındaki artışta etkili oluyor.

Fiyatlardaki artışta bir diğer önemli etken, petrol üreticisi olan Rusya ve diğer bazı OPEC+ koalisyonu ülkelerinin Temmuz’dan itibaren planlandığı gibi üretim kısıntılarını azaltmak yerine, mevcut kısıntıları bir ay daha uzatma taraftarı olduğuna ilişkin haberler.

Petrol fiyatlarındaki artış, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyabilir.