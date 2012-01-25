Petrolde dünyayı tehdit eden kısır döngü

T24

TOPARLANMA FİYATLARI ARTIRACAK



YETERİ KADAR PETROL VAR



Uluslararası Enerji Ajansı Başekonomisti Fatih Birol, Dünya Ekonomik Forumu'nun yapıldığı Davos'ta CNBC-e'den Burcu Göksüzoğlu'nun sorularını yanıtladı.İran'a yönelik yaptırımları yorumlayan Birol şunları söyledi: "AB, İran'dan petrol alımını yasaklama konusunda bir karar aldı. Önümüzdeki aylar içinde İran'ın müşterisi olanların diğer ülkelerle yeni anlaşma yapma imkanı var. Ortadoğu'da birçok ülke üretimi artırabileceğini söyledi. İlla da çok büyük bir kriz beklemek doğru olmayabilir. Ne olacağını bilmiyorum, kimsenin de bildiğini düşünmüyorum. Umarım bir sorun yaşanmaz ve petrol Hürmüz Boğazı'ndan rahat bir şekilde geçer."Mevcut petrol fiyatlarının son derece yüksek olduğunu belirten Birol sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa'nın en fazla zorlandığı noktalardan biri dış ticaret açığı. 2008'de Avrupa'nın petrole ödediği para 350 milyon dolardı, şimdi 400 milyon dolara çıktı. Bunun üzerine çıkarsa durum çok daha zor olacak. Dünyadaki ekonomik toparlanma açısından son derece negatif bir gelişme olacak.Petrol fiyatları için bu yıl iki önemli faktör var. Biri ekonomik durum, diğeri jeopolitik gelişmeler. Ekonomi özellikle ABD'de toparlanmaya girerse, dünya ekonomisi biraz daha ayaklarının üzerine basabilirse talep ve petrol fiyatları artacak. Bu da Türkiye gibi cari açağında petrol ithalatı olan ülkeler için iyi bir haber değil.Şu andaki petrol fiyatları bile Avrupa'nın ekonomisinin toparlanmasındaki en büyük engellerden biri. Fiyatlar bunun da üzerine giderse Avrupa için iyi bir haber olmayacak. Avrupa'daki birçok ülkenin gaz faturaları da petrol faturasına bağlı. Avrupa bu cephede savaşı kaybederse ekonomik toparlanma için kötü bir haber olacak. Şu anda son derece zor bir dönemden geçiyoruz. Yüksek petrol fiyatları son derece riskli."Türkiye'nin İran'dan önemli miktarda petrol aldığını ifade eden Birol, yeteri kadar petrol olduğunu söyledi. Birol, "Petrol stoğu olan birçok ülke var. Bu ambargonun yürürlüğe girmesine kadar uzun bir süre var. Bu süreyi en iyi şekilde kullanıp alternatif üreticilerle anlaşacaklardır" dedi.Türkiye'nin imza attığı doğalgaz projelerinin, özellikle Trans Anadolu'nun iyi proje olduğunu kaydeden Birol, "Türkiye kartları iyi oynarsa Nabucco'ya yardımcı bir proje olabilir. Bu Nabucco'yu da ikame edebilir. Bu proje yararlı ama Nabucco'ya pozitif yansıması olduğunu söylemek için erken. Eğer bu tempoda devam ederlerse Nabucco'nun şansında azalma görebiliriz" diye konuştu.