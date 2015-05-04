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Ekonomi

Petrol yılın en yüksek seviyesine çıktı

Brent petrol 66,93 doları aşarak 2015 yılındaki en yüksek seviyesini gördü

04 Mayıs 2015 14:52

Petrolde yeni rekor geldi. Brent petrolü  66.93'ü aşarak bu yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Çin'in ekonomik büyümeyi desteklemek için bu ay içinde faiz  artırımına gideceği beklentileri petrol fiyatklarına da destek verdi.

Hürriyet'te yayımlanan habere göre, Çin'de beklentilerin altında gelen Nisan ayı PMI verisinin  Çin MB'yi para politikasırnı gevşetmeye yönelteceği tahminlerinin etkisi ile Haziran vadeli Brent petrolünün varil fiyatı 67 dolarseviyesine dayandı.

Brent petrolü 2015 yılının en yüksek seviyesi olan 66,94 dolar/varili gördü.

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