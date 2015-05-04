Petrol yılın en yüksek seviyesine çıktı

Petrolde yeni rekor geldi. Brent petrolü 66.93'ü aşarak bu yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Çin'in ekonomik büyümeyi desteklemek için bu ay içinde faiz artırımına gideceği beklentileri petrol fiyatklarına da destek verdi.

Hürriyet'te yayımlanan habere göre, Çin'de beklentilerin altında gelen Nisan ayı PMI verisinin Çin MB'yi para politikasırnı gevşetmeye yönelteceği tahminlerinin etkisi ile Haziran vadeli Brent petrolünün varil fiyatı 67 dolarseviyesine dayandı.

Brent petrolü 2015 yılının en yüksek seviyesi olan 66,94 dolar/varili gördü.