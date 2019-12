-Petrol ve doğalgazda yeni rota Akdeniz Ankara (A.A)- 06.10.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını Karadeniz'den Akdeniz'e kaydırabileceğini söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği resmi ziyarete katılan Yıldız, Türkiye'ye dönüş yolunda uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Yıldız, doğalgaza gelen son zamdan sonra yeni bir zam daha olacağına ilişkin söylentiler olduğunu soran bir gazeteciye, ''Şu anda bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Böyle bir şey kesinlikle yok. Ben şeffaf olarak kafamdaki her konuyu paylaşıyorum. Ne zamana kadar rahat olunması spekülasyona neden oluyor. Dikkat edin 2009'da, 2010'da hemen hemen her ay bu gündeme getirildi. Bu vatandaşın tüketici alışkanlığını da etkiliyor ve doğru da değil. Bunun haber niteliği olduğunu biliyorum ama şu anda öyle bir haberimiz yok bizim. Doğalgaza artçı zam yok diyebiliriz'' yanıtını verdi. Güney Afrika'daki temasları hakkında bilgi veren Taner Yıldız, bu ülkenin kömür teknolojilerinde gayet iyi durumda olduğunu belirterek, bu teknolojiden Türkiye'de yararlanmak istediklerini söyledi. Bakan Yıldız, ''Piri Reis gemisinin demode olduğu ile ilgili muhalefet partilerinin eleştirileri var. Bu konuda neler diyeceksiniz?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Daha teknolojik olmakla alakalı yoruma katılıyorum. Biz MTA olarak sipariş ettik. 200 milyon dolar değerinde. Savunma Sanayi Müsteşarlığı eli ile ihale ettik. Hem yerli, hem yabancı katkısıyla olacak. Eğer Piri Reis sismik arama yapamıyor denilirse bu haksızlık olur. Piri Reis sismik arama yapabiliyor. Sismik veriler alabiliyor. Bizim amacımız o. Daha teknolojisi var mıdır? Vardır. Şu anda Karadeniz'de bulunan sıfır kilometre bir sondaj gemisi var Excon Mobil'in. 1.5 milyar dolara yapıldı ve ilk defa bizde kullanılıyor. Dünyadakilerin hepsinden daha teknolojik. Ama ben şimdi diyebilir miyim bizim yaptığımız en iyisi diğerlerinin hiç biri sayılmaz. Bu yanlış bir yaklaşım. Piri Reis görevini yapabiliyor. Bizim ondan beklentimiz sondaj çalışması değil. Gazetede gördüm şaşırdım. Bir sondaj gemisi, yanında da Piri Reis'in fotoğrafı. İkisi aynı şey değil diyor. İkisi aynı şey değil zaten. Biri sismik araştırma, birisi sondaj yapıyor. Yani sismik aramayla iki boyutlu üç boyutlu harita çıkarıyorsunuz. Diyorsunuz ki burada petrol yok. Buraya girmeyelim. Ya da tam tersi burada petrol ya da doğalgaz olabilir oraya girelim. Piri Reis yol haritasını gösteriyor. Fakat bu gerekli bir çalışma ama yeterli bir çalışma değil. Piri Reis yeterli çalışmayı yapıyor mu derseniz, amaç o değil ki. Amacı gerekli çalışmayı yapmak. Yeterli çalışmayı sondajla tamamlamamız lazım. Bu zincirleme bir süreç.'' -''Siyasi nedenlerle sondaj yapmayız''- Yıldız, ''Piri Reis'in çalışmalarından bir yol haritası çıktı mı?'' sorusu üzerine, ''Verileri alıyoruz, paylaşmıyoruz. İki boyutlu ya da üç boyutlu sismik araştırma yaparsanız dersiniz ki burada petrol olabilir. Sondaj yaparsınız ve petrol çıkmayabilir. Sondaj, adı üzerinde. Bu iş böyle bir iş. Koskoca Akdeniz'de kalkıp da her bulunduğunuz yerde sondaj yapmazsınız. O verileri değerlendireceksiniz. Buna rağmen çıkmayabilir'' dedi. Taner Yıldız, ''Piri Reis'in araştırmasında olumsuz bir sonuç çıktı. Siyasi nedenlerle yine de sondaj yapar mısınız?'' sorusuna, ''Hayır kesinlikle yapmayız. Biz memleketin hiçbir kuruşunu heba etmeyiz. Bir sondaj yaklaşık 150-200 milyon dolara kadar çıkıyor. Biz onu ona kurban etmeyiz. Biz onların siyasi inadı adına böyle bir kara deliğe sondaj vurmayız. Tamamen bilimsel bir çalışma olur. Dürüstçe çalışmam gerekirse benim gidip oraya Piri Reis'i göndermem tamamen reaksiyonel bir harekettir. Onların yaptığı için göndermemdir. Yoksa benim normal programım var orada. KKTC ile Sayın Başbakanımızın yaptığı anlaşmaya imza kıta sahanlığı sınırlandırması anlaşmasından yararlanmak içindir aynı zamanda. Yoksa ben o sahaya normalde girmem. Niye? Girersem bu sefer KKTC'yi tanımamış olurum. Biz orayı müstakil devlet olarak tanıyoruz. Sismik aramalardan olumsuz veri elde edersek biz Kıbrıs'ta sondaj yapmayız. Ama Akdeniz'de şu anda sondaj yapacağımız yerler var. Biz Akdeniz'den çıkmayız. Sondaja devam ederiz ama gözü kara her bulduğumuz suya sondaj yapmayız. Daha önce tespit ettiğimiz bölgeler var. Olabilir denilen yerler var. Biz Akdeniz de önceden beri varız'' yanıtını verdi. ''Bakan Yıldız, ''Sondaj gemisi siparişi düşünceniz var mı?'' sorusu üzerine, ''Sondaj gemiler 600 milyon dolardan başlayıp, 1.5 milyar dolara kadar çıkıyor. Ben petrol bulmadan sondaj gemisi siparişi vermenin doğru olmadığına inanıyorum. Biz yıllık 1-1.5 milyar dolarlık arama yapıyoruz. Ben onu gemiye bağlamam şu anda. Ben onun yerine 50 tane kuyu vururum farklı yerlerde. Ama petrol bulursam tabiî ki sondaj gemisi sipariş ederiz. Ama şu anda Buna gerek yok. Sondaj gemisi sahibi olmak sondajlardan petrol çıkarılacağı anlamına gelmez. Petrol çıkartırsan sondaj gemisi alırsın'' diye konuştu. Taner Yıldız, bir soru üzerine, ''Ağırlıklı olarak Karadeniz'den Akdeniz'e kayabiliriz. Karadeniz'deki ağırlığı Akdeniz'e taşıyabiliriz'' dedi. Yıldız, ''Sismik mi, sondaj mı?'' diye sorulması üzerine, ''Her şeyde'' yanıtını verdi.