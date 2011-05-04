-PETROL VE DOĞALGAZ KUYULARI "ÜMİT" VERDİ ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - Türkiye'de geçen yıl açılan 205 kuyunun yarıya yakınında, petrol ve gaz bulundu. 57 kuyudan petrol, 44 kuyudan gaz ve 1 kuyudan da hem petrol, hem gaz çıkarıldı. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, 2010 yılında Türkiye'deki petrol hakkı sahibi şirketler tarafından 93 arama, 51 tespit, 61 üretim kuyusu sondajı olmak üzere, toplam 205 sondaj gerçekleştirilirken, bu kuyularda 323 bin 55 metre sondaj yapıldı. Geçen yıl açılan toplam 205 kuyunun 57'sinde petrol, 44'ünde gaz, birinde ise hem petrol, hem gaz bulundu. 74 kuyu kuru kuyu olarak tamamlanırken, 29 kuyudaki çalışmalar ise bu yıl devam edecek. -ÜRETİM- 2010 yılında 128 petrol sahasından 17 milyon 316 bin varil (2.497.022 ton) ham petrol üretimi, 65 doğal gaz sahasından ise 725 milyon 984.6 bin metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştirildi. Geçen yıl devlet hissesi olarak, 228,8 milyon lirası ham petrolden, 36.5 milyon lirası doğal gazdan olmak üzere toplam 265,3 milyon lira, devlet hakkı olarak ise 11,3 bin lira tahakkuk edildi. -47 ŞİRKET ARADI- Türkiye'de geçen yıl 25 yerli, 22 yabancı olmak üzere toplam 47 şirket arama ve üretim faaliyetinde bulundu. 2010 yılı sonunda toplam 387 adet arama ruhsatı, 76 adet işletme ruhsatı ve 5 adet jeolojik keşif izni verildi. Yıl içinde toplam 169 adet arama ruhsat müracaatında bulunuldu. 2010 yılı içinde 57 adet petrol arama ruhsatı verildi. Bununla birlikte 59 adet petrol arama ruhsatının temdidi (uzatma) yapıldı. 85 adet arama ruhsatı ise terk veya fesih edildi ya da süresi sona erdi. 68 adet arama ruhsat başvurusu red edildi. 3 yerli, 2 yabancı olmak üzere, 5 şirket petrol hakkı sahibi olarak arama faaliyetlerine başladı. Bu arada, yıl sonu itibarile Türkiye'de 76 adet işletme ruhsatı mevcut bulunuyor. 2010 yılında alınan devlet harcının toplamı ise 401,7 bin lira oldu. -HEDEFLER- Öte yandan, 2013 sonuna kadar Türkiye'deki arama-üretim yatırımlarının her yıl yüzde 10, ham petrol üretiminin yüzde 1, doğal gaz üretiminin yüzde 5 artırılması için uygun koşulların sağlanması hedefleniyor. 2012 yılı sonuna kadar sektör temsilcilerinin katılımıyla kamuya herhangi bir yük getirmeden güçlü bir stok teşkilatı oluşturulması da öngörülüyor.