Petrol, Suudi Arabistan'ın açıklaması sonrası yükseldi

Tarihinin en uzun düşüş serisini gerçekleştiren petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın petrol ihracatını günlük 500 bin varil azaltma kararı ve OPEC ve ortaklarına üretimi kısma çağrısı yapmasının ardından yükseldi.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, geçen hafta ayı piyasasına girdikten sonra yüzde 1.8 kadar yükseldi. Suudi Arabistan, petrol üreticilerinin üretimi Ekim ayı seviyelerine göre günde 1 milyon varil azaltması gerektiğini ve ihracatı gelecek ay bunun yarısı kadar kendilerinin azaltacağını kaydetti.

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Suudiler, OPEC ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu ortaklarını, ABD'de petrol bolluğu emareleri ile birlikte, üretimi kısma işaretleri vermesine zorlayan son bir aydaki yüzde 20'ye yakın fiyat düşüşünü dengelemek için öncülüğü aldı. Petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yaptırım uygulamasına karşın bazı ülkelere bu ülkeden petrol alımı konusunda istisnalar tanımasının ardından arz darlığı endişelerinin azalması ile 2014'ten bu yana en yüksek seviyesinden geri çekildi. Danışmanlık şirketi Petromatrix GmbH, potansiyel fazlanın Suudi Arabista'ın vaat ettiği miktarda bir kesintinin arzda kayda değer bir azaltma yapmayacağını işaret ettiğini ve Pazartesi günkü fiyat artışının bu yüzden fazla keskin olmadığını kaydetti.

Petromatrix İdari Direktörü Olivier Jako, "Eğer 500 bin varil kesinti olursa, ABD'de artış dikkate alındığında ve gelecek yılki küresel dengeler düşünüldüğünde, bu fazla bir miktar değil" dedi.

Aralık vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 1.09 dolar yükselerek varil başına 61.28 dolara kadar çıktıktan sonra yerel saat ile 08:39'da 60.93 dolara geldi. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 72 üzerindeydi.

Fiyatlar Cuma günü de düşerek kayıplarını 10'ncu güne taşıdı ve volatilite göstergesş 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Ocak vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, Cuma günü 47 sent düştükten sonra 1 dolar yükselerek varil başına 71.18 dolara ulaştı. Küresel gösterge Brent petrolü, Ocak vadeli WTI'a kıyasla 10.1 dolar primli işlem gördü.