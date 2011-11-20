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Dünya

Petrol sızıntısının sorumlusu Chevron şirketi SAO PAULO (A.A)

20 Kasım 2011 22:37

-Petrol sızıntısının sorumlusu Chevron şirketi SAO PAULO (A.A) - 20.11.2011 - Brezilya'da devlet tarafından işletilen Petrobras şirketi ile Chevron ortaklığının başkanı Chevron şirketi, Güney Amerika açıklarındaki petrol sızıntısında tüm sorumluluğu üstlendiğini açıkladı. Yetkili George Buck, Chevron'un sualtındaki petrol rezervlerine delme işlemi uyguladığı esnada basınç nedeniyle tahmin edemedikleri bir sızıntı meydana geldiğini söyledi. Buck, okyanus tabanında oluşan deliklerden günde 420 ile 4200 galon arasında sızıntı olduğunu belirtti. 7 Kasım'da Atlantik Okyanusu kıyısındaki Rio de Janeiro yakınlarında sızıntı başlamış ve 110 bin galondan fazla petrolün okyanusa sızdığı ifade edilmişti.

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