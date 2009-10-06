'Petrol satışının dolar üzerinden yapılması durdurulacak'

Petrol satışının dolar üzerinden yapılmasını durdurma planları yapılıyor.

İngiliz Independent gazetesi doların seyrine ilişkin ilginç bir haber yayınladı.

Gazetenin manşetinde yer alan haberde ortasından ikiye ayrılmış bir banknotun resmi var. Gazeteye göre, Arap ülkeleri Çin, Rusya ve Fransa'yla birlikte gizli pazarlıklar yapması doların sonu olacak.

Gazetenin tecrübeli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, tüm bu ülkelerin petrol satışını dolar üzerinden yapılmasını durdurmayı planladığını yazdı. Bu durumda doların yerine Japon Yeni, Çin Yuanı, Euro ve altından oluşacak yeni bir para biriminden söz edilecek.

Robert Fisk'e göre bu gelişme, dünya ekonomisinde güç dengesinin doğuya kaydığını gösteriyor.

Independent başyazısında da doların sonunun yeni bir düzenin doğuşu anlamına geldiğini vurguluyor.

Gazetenin ekonomi editörü Sean O'Gready, resesyon sonrası Wall Street'in burnunun sürtülmesinin, Amerikan sisteminin karşı konulmaz olmadığını gösterdiğini kaydetti. O'Gready "Çin Amerika'yı sollayacak. Cevabı bilinmeyen soru, bunun ne zaman olacağı" değerlendirmesini yaptı.