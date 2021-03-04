Petrol, OPEC+'nın üretim kararı sonrası sert yükseldi

OPEC+, petrol üretimini nisan ayında değiştirmeme kararı aldıklarını açıkladı. Bu karar sonrası petrol fiyatları hızlı yükseldi.

Batı Teksas Petrolü, yüzde 2,87 yükselerek 64,15 dolardan işlem görüyor. Brent petrol ise yüzde 3.03 artışla varil başına 67.02 dolardan işlem görmeye başladı.

Rusya, üretimi artırmak istiyordu

OPEC+'ın en etkili üyeleri Rusya ve Suudi Arabistan, çarşamba günü üretimle ilgili ortak bir zemin bulabilmek için görüşmüştü.

Suudi Arabistan dikkatli davranılması gerektiğini belirtirken Rusya üretimi artırmak istiyordu.