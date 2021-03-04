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Ekonomi

Petrol, OPEC+'nın üretim kararı sonrası sert yükseldi

04 Mart 2021 19:32

OPEC+OPECpetrolpetrol üretimiSuudi ARabistanRusya
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