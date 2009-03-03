Petrol Ofisi'nden doğalgaza büyük yatırım

Petrol Ofisi Karadeniz Türk karasularındaki ilk ve en büyük doğalgaz üretim projesine yatırım yapıyor.



Petrol Ofisi, Akçakoca açıklarındaki doğalgaz üretim sahalarını ve arama ruhsatlarını kapsayan projede, Toreador`un sahibi olduğu hisselerin yüzde 26,75`lik bölümünün, KDV hariç 55 milyon dolar bedelle Petrol Ofisi Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralma işleminin tamamlandığını açıkladı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından da onaylanan devralma işleminin ardından Petrol Ofisi projede %26,75’lik payıyla TPAO’dan sonra ikinci en büyük hissedar konumuna geldi.



Türkiye petrol ve doğalgaz arama ve üretim sektöründe işlem boyutu açısından bugüne kadar imzalanmış en büyük anlaşma olan devralma işlemini takiben, Petrol Ofisi nitelikli bir arama üretim ekibi kurarak, projede aktif rol oynamayı ve doğalgaz üretimini artıracak çalışmalarda katma değer yaratmayı planlıyor.



Toreador’dan Petrol Ofisi Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye hisse devrinin gerçekleşmesi, Ocak 2009’da resmi onay ve kayıtların tamamlanmasını takiben 3 Mart 2009’da sonuçlandı.



Petrol Ofisi, hissedarları Doğan Holding ve OMV’den aldığı destekle, yurtiçi doğalgaz üretiminin %15’ini karşılayan Türkiye’nin en büyük açık deniz doğalgaz projesine ortak olarak dikey entegrasyon gerçekleştirmede büyük yol kat etti. Petrol Ofisi CEO’su Melih Türker, “Bu yeni iş kolunda büyümek istiyoruz. Dolayısıyla bu proje bizim için iyi bir başlangıç” dedi.



Türkiye’nin en büyük doğalgaz projesi



Karadeniz’de ticari hidrokarbon üretimini başlatan Güney Akçakoca Alt Havzası Projesi, Türkiye’deki en büyük arama ve üretim projelerinden biri olmasının yanı sıra karasularımızdaki en büyük doğalgaz üretim projesi olma özelliğini de taşıyor.



2008’de günlük ortalama 500 bin metreküp doğalgaz üretimi ve mevcut durumda günlük 340 bin doğalgaz üretiminin yanısıra proje güçlü bir büyüme potansiyeli de barındırıyor. Türkiye’nin yurtiçi toplam doğalgaz arzında önemli katkısı olan proje, Petrol Ofisi Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. portföyüne aynı zamanda hem arama hem de üretim varlıkları eklemiş oluyor.

