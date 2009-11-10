'Petrol Ofisi'nde görüşmeler sürüyor'

Avusturyalı petrol ve doğalgaz şirketi OMV, üçüncü çeyrek bilançosuyla birlikte yaptığı açıklamada Petrol Ofisi konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtti.



OMV, düşük petrol fiyatları ve daralan rafineri marjlarının üçüncü çeyrekte gelirlerin azalmasına neden olduğunu açıkladı.



Şirket yılın üçüncü çeyreğinde satış gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 49 düşüş yaşandığını açıklarken, vergi ve faiz öncesi kârının (VFÖK) geçici nitelikteki bir seferlik gelirler çıkarıldıktan sonra 514 milyon euroya gerilediğini bildirdi.



OMV açıklamada, artan net faiz giderleri ve azalan taleple birlikte, petrokimya şirketi Borealis ve Petrol Ofisi'nden elde edilen gelirlerin de azaldığını ifade etti.



Petrol Ofisi, dün KAP'a açıkladığı konsolide bilançosuna göre üçüncü çeyrekte net kârını yüzde 1.5 artırarak 119.5 milyon liraya yükseltti.



Şirketin dokuz aylık net kârı ise geçen yıla kısayla yüzde 7.9 artarak 244.7 milyon liraya yükseldi.



OMV'den yapılan yazılı açıklamada, "Pazardaki ana itici güçlerin yıl sonuna kadar kırılgan kalmasını bekliyoruz" denildi.



Petrol Ofisi'nin ana ortağı olan Doğan Holding, Ağustos ayında yaptığı açıklamada OMV ile elindeki Petrol Ofisi hisselerini kısmen veya tamamen satmaya yönelik görüşmelere başladıklarını duyurmuştu.



OMV yetkilileri ise daha sonra yaptıkları açıklamalarda Doğan Grubu'nun vergi makamlarıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle Petrol Ofisi'ndeki paylarını artırmanın kolay olmadığını söylemişti.

