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Ekonomi

Petrol Ofisi maliye ile uzlaştı

Petrol Ofisi A.Ş, vergi borcu konusunda Gelir İdaresi Başkanlığıyla uzlaşma sağlandığını ve borcun 1 ay içinde ödeneceğini bildirdi.

01 Haziran 2010 03:00

T24- Petrol Ofisi A.Ş, vergi borcu konusunda Gelir İdaresi Başkanlığıyla uzlaşma sağlandığını ve borcun 1 ay içinde ödeneceğini bildirdi.


Petrol Ofisi'nin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamada, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafından 2004 yılı için gönderilen 6 milyon 353 bin 475,23 lira vergi aslı ve 13 milyon 940 bin 464,31 lira vergi cezası içeren ihbarnamelerle ilgili Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile tarhiyat sonrası uzlaşma sağlandığını duyurdu.


Açıklamada, ''Uzlaşma sonucuna göre 3 milyon 500 bin lira vergi aslı, 5 milyon 892 bin 519,67 lira gecikme faizi ile birlikte bir ay içerisinde ödenecektir'' denildi.

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