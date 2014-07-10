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Ekonomi

Petrol Ofisi borsadan ayrılıyor

Petrol Ofisi'nin hakim ortağı OMV Aktiengesellschaft, OMV Petrol Ofisi A.Ş.'nin borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin işlemleri başlatmak üzere POAŞ’a başvurulacağını bildirdi

10 Temmuz 2014 20:33

Petrol Ofisi'nin hakim ortağı OMV Aktiengesellschaft halka açık ek hisse alımı yaparak azınlık hissedarların ortaklıktan çıkarılma hakkı kazandığını duyurdu. Şirket borsa kotundan çıkma işlemleri için ana şirket POAŞ'a başvurulacağını da bildirdi.

OMV Petrol Ofisi A.Ş. ile ilgili olarak OMV Aktiengesellschaft adına vekaleten Dr. R. Selim Keki tarafından KAP'a yapılan açıklamada OMV'nin halka açık ek pay satın alarak azınlıkta kalan ortakların ortaklıktan çıkarılma hakkını kazandığı ve bu hakkın kullanılacağı bildirildi.

Şirket borsa kotundan çıkma işlemleri için POAŞ'a başvurulacağını duyurdu.

 

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