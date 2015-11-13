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Dünya

Petrol kuyularının bulunduğu El Hul IŞİD'ten alındı

Demokratik Suriye Güçleri, El Hul ve Şeddadi'nin alınması için 2 haftadır savaşıyor

13 Kasım 2015 20:40

YPG sözcüsü Redur Xelil, kendilerinin de parçası olduğu ABD destekli koalisyon Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye’nin Haseke vilayetinde bulunan El Hul kasabasını IŞİD’den aldığını açıkladı.

Radikal’in haberine göre,  Şu anda El Hul’da bulunan Xelil, IŞİD militanlarının Irak sınırına yakın kasabadan kaçtıklarını belirtti. 3 bin 500 nüfuslu Hul kasabası, petrol kuyularının bulunduğu bölgede yer alıyor. Hul ile birlikte güneyde Şeddadi ele geçirilse IŞİD’in Musul-Rakka ve Musul-Haseke arasındaki ikmal hatları kesilmiş oluyor. 13 örgütün birleşmesiyle kurulan Demokratik Suriye Güçleri, El Hul ve Şeddadi'nin alınması için 2 haftadır savaşıyor. Haseke’nin güneyindeki El Hul ve Şeddadi, 2 yıldır IŞİD işgalinde bulunuyor.

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