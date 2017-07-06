Petrol-İş üyesi işçiler TP Genel Müdürlüğü binasını işgal etti, Enerji Bakanlığı'yla görüşme sözü aldı

Petrol-İş üyesi işçiler, Türkiye Petrolleri (TP) Genel Müdürlüğü binasını işgal ederek Enerji Bakanlığı'yla görüşme sözü aldı.

TP Genel Müdürlüğü kampüsünde buluşan işçiler yönetim binasına yürüyerek burada basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasının ardından Petrol-İş üyesi işçiler genel müdürlük binasını işgal ettiler. Özel güvenlik görevlileri yüzlerce işçinin binaya girişine engel olamazken kurum yöneticileri polis çağırdı. İşçilerin binayı işgal etmesi sırasında gergin anlar yaşandı. Merdivenleri ve genel müdürün bulunduğu ikinci katı işgal eden işçiler sık sık “Yönetim istifa”, “İş ekmek yoksa, barış da yok” sloganları attılar.

Başbakan görüşüyor

Petrol İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar TP’deki birçok alanın özel şirkete devredilmesine karşı Başbakanla bile görüştüklerini ama Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile görüşemediklerini söyledi. Muhatap alınmak istediklerini belirten Yaşar, bu taleple TP yönetimiyle görüşmeye gitti. Sendika yöneticileri genel müdürlükle görüşürken işçiler sloganlar eşliğinde işgali sürdürdüler. Kısa bir süre sonra sendikacılar görüşmek üzere Enerji Bakanlığı’na çağrıldılar. Bunun üzerine işçiler eylemi sonlandırdılar. Sendika heyeti de görüşme için Bakanlığa gitti.

"Gerekirse üretimi durduruz"

Petrol-İş Genel Mali Sekreteri Turgut Düşova yapılan görüşmeye ilişkin gazetemize konuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın Ankara’da olmadığı belirtilerek müsteşar ile görüştürüldüklerini aktaran Düşova, görüşmeyi Petrol-İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar’ın yaptığını söyledi. Taleplerinin karşılık bulmadığını belirten Düşova, emeklilik hakkı kazanan 50 yaş üzerindeki işçilerin işten çıkarılmasının gönüllülüğe çevrileceği, TPIC’in işkolu oyunları ile sendikal örgütlenmeyi engellemesinin ortadan kaldırılacağı gibi sözlerin yinelendiğini dile getiren Düşova, “Ancak bu sözleri gerçekçi bulmuyoruz. Bu sözler 1 yıldır tutulmadı. Eğer taleplerimiz kabul edilmezse, Türkiye Petrolleri küçültülüp parçalanırsa, hükümet bu tutumundan vazgeçmezse biz de eylemlerimize devam edeceğiz. Gerekirse üretimden gelen gücümüzü kullanacağız” diye konuştu.