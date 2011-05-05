-PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ NEW YORK (A.A) - 05.05.2011 - ABD dolarının değerinin hızla artması ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularındaki yükseliş, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında sert düşüşe yol açtı. ABD ham petrolünün varil fiyatı haziran ayı teslimi yüzde 7, yani 7,55 dolar değer kaybederek 101,72 dolara geriledi. Bu, ABD ham petrolü için 10 Mart'tan bu yana en ucuz fiyat oldu. Hafta başında 113 dolar seviyelerinde işlem gören ABD ham petrolünün varil fiyatı o günden bu yana 11 dolar kadar değer kaybetti. ABD ham petrolünün varil fiyatı dün 1,81 dolar düşüşle 109,24 dolardan kapanmıştı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 6,94 dolar azalışla 114,25 dolara indi. Petrol fiyatlarındaki düşüşte ABD Çalışma Bakanlığının, geçen hafta işsizlik maaşı başvurularının sayısının 43 bin artarak 474 bine çıktığı açıklaması etkili oldu. Ayrıca, ABD'de sanayi sektöründe petrol ve benzin talebinin zayıf olduğuna ilişkin artan kaygılar ve akaryakıt fiyatlarının artması nedeniyle Amerikalıların daha az akaryakıt aldığına ilişkin veriler de petrol fiyatlarının gerilemesinde rol oynadı. ABD dolarının değerindeki artış da petrol fiyatlarının düşmesine yol açıyor. ABD doları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Jean-Claude Trichet'in yakın zamanda faiz oranlarında olası bir artırıma yönelik bilgi vermeyi reddetmesinden sonra avro gibi önemli para birimleri karşısında değer kazandı. Fon yöneticileri ve yatırımcıların faiz oranlarının yükselmesi ve petrol talebinin düşeceğine ilişkin kaygılar yüzünden emtia piyasalarından fonlarını çekmesi de petrol fiyatlarını etkiliyor. Yatırımcıların, yüksek petrol fiyatlarının, dünyanın en büyük enerji tüketicisi ABD ekonomisine etkisi konusundaki kaygıları giderek artıyor.