Petrol fiyatları tepetaklak



Brent petrolün varil fiyatı düne kıyasla 15 centlik bir düşüşle 84,56 dolara indi. Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı da 6 centlik bir gerilemeyle 80,46 dolar oldu.

Böylece Brent petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. WTI'nin varil fiyatı ise iki yıl öncesinin seviyesine inmiş durumda.

ABD'de yayınlanan hammadde stok istatistikleri, petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oluyor. ABD Enerji Bakanlığı’nın verileri petrol stoklarının arttığını ortaya koymuştu.

Fiyatlar neden düşüyor?

ABD'nin petrol stoklarının artışında en önemli etken olarak kaya petrolü üretimi görülüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC), üretimi kısarak müdahalede bulunmaması, petrol fiyatlarının bir süredir baş aşağı gitmesinde etkili oluyor.

Diğer yandan dünya ekonomisindeki negatif beklenti de talebi düşürüyor.