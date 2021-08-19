Petrol fiyatları son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi

Uzmanlar, Covid-19 salgınının etkisini yeniden gösterdiği yaz aylarında dünya genelindeki vaka ve can kayıplarında görülen artış sonrası bir panik havası oluştuğunu; bu sebeple insanların seyahat ve ticari faaliyetlerini azalttığını belirtiyor.

Bunun yanında ABD Merkez Bankası (FED) Açık Piyasa Komitesi’nin, çarşamba akşamı yayımlanan tutanaklarında yer alan "varlık alımlarının azaltılmasına" bu yıl içinde başlanabileceğini açıklamasının, petrol fiyatlarının düşüşündeki 2 ana neden olduğu kaydediliyor.