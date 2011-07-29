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Ekonomi

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ LONDRA (A.A)

29 Temmuz 2011 20:31

-PETROL FİYATLARI GERİLEDİ LONDRA (A.A) - 29.07.2011 - Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatları, ABD ekonomisinin büyümesinin yavaşlaması üzerine düştü. ABD ham petrolünün varil fiyatı, eylül ayı teslimi 1,97 dolar düşüşle 95,47 dolara ve Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, eylül ayı teslimi de 1,17 dolar değer kaybıyla 116.69 dolara geriledi. Piyasa uzmanları, petrol fiyatlarının düşmesinde, ABD ekonomisinde büyümenin yavaşlamasının yanı sıra piyasaların birkaç gündür ABD'nin borçlanma tavanı görüşmelerinin çıkmaza girmesi nedeniyle baskı altında bulunmasının etkili olduğunu söylediler.

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