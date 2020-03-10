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Ekonomi

Petrol fiyatları dibe vurdu, benzinde indirim beklentisi

10 Mart 2020 09:16

Bu gece yarısından itibaren benzinin litresinde 84, motorinin litresinde 65 kuruş indirim gerçekleşmesi bekleniyor.

Brent petrolün varil fiyatı Suudi Arabistan’ın üretimi artırma kararının ardından 30 dolar seviyesine inmişti.

Bunun üzerine akaryakıt sektörü yetkilileri benzin ve motorinde büyük indirimler olacağını duyurmuştu.

İndirimin bu gece yarısı devreye alınması bekleniyor.

Benzin fiyatları

Şu an İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6 lira 63 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 27 kuruş.

Ankara'da benzinin litre fiyatı 6 lira 71 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 33 kuruş.

İzmir'de benzinin fiyatı 6 lira 71 kuruş motorinin litre fiyatı ise 6 lira 34 kuruş.

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