Petrol fiyatları 2015 Temmuz'dan bu yana en yüksekte (2)

(Geçmiş bilgi ve piyasa gelişmeleri eklendi)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Kasım (DHA) – Küresel petrol fiyatları, Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonları sebebiyle 2015 Temmuz’dan bu yana en yüksek düzeyini gördü.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent petrolün varil başına fiyatı 64.65 dolara kadar yükseldikten sonra 64.16 dolardan işlem görürken, Batı Teksas Petrolü’nün fiyatı (WTI) varil başına, 57.24 dolar oldu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın 27 Ekim\'de, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü\'nün (OPEC) Rusya desteğiyle sürdürdüğü üretim kısıntısının uzatılmasını destekleyeceğini açıklaması öncesi 57 - 58 dolar arasında hareket eden Brent petrolünün varil fiyatı 60 dolara kadar tırmanmıştı.

Brent petrolün varil fiyatı, Kral Salman Bin Abdulaziz tarafından kurulan rüşvet ve yolsuzluğa karşı mücadele komisyonunun aralarında 11 prens ve görevdeki dört bakan ile birçok eski bakanın tutuklanmalarıyla başlayan gelişmelere bağlı olarak, hafta başında 60 doları aştı.