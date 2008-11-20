Petrol fiyatı 53 doların altına geriledi

ABD ham petrolünün varil fiyatı aralık ayı teslimi 92 cent azalarak, 52.70 dolara indi ve Ocak 2007'den bu yanaki en düşük seviyesini gördü. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 92 cent düşerek, 50.80 dolar oldu.



Petrol fiyatını düşmesinde küresel ekonomiye ilişkin kaygıların yanı sıra ABD'de ham petrol stoklarındaki artış etkili oldu.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ham petrol stoklarının geçen hafta 1.6 milyon varil yükseldiğini açıkladı. EIA ayrıca toplam üretim talebinin bir yıl önceye göre yüzde 7 azaldığını belirtti.



ABD ham petrolünün varil fiyatı, 147.27 dolarla tüm zamanların en yüksek değerini gördüğü 11 Temmuz'dan bu yana yaklaşık yüzde 63 değer kaybetti.



