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Ekonomi

Petrol fiyatı 44 doların altına geriledi

Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı, küresel ekonomideki görünümün iyi olmaması nedeniyle gün içinde yüzde 6’dan fazla değer kaybederek 44 doların alt&

05 Aralık 2008 02:00

Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı, küresel ekonomideki görünümün iyi olmaması nedeniyle gün içinde yüzde 6’dan fazla değer kaybederek 44 doların altına indi.

ABD tipi hafif ham petrolün ocak teslimi varil fiyatı 2,86 dolar azalarak 43,93 dolar oldu. ABD ham petrolünün varil fiyatı bir ara 43,77 dolarla Ocak 2005’den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Londra’da Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 2,87 dolar düşerek 42,57 dolara geriledi.

ABD ham petrolünün varil fiyatı bu yıl 147,27 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü 11 Temmuz’dan bu yana 103 dolar kadar değer kaybetti.

Merill Lynch: Petrol 25 doların altına düşebilir

Uluslararası yatırım danışmanlık firması Merill Lynch, ham petrolün varilinin gelecek yıl 25 doların altına düşebileceğini tahmin ettiğini açıkladı.

Bloomberg’in haberine göre firmanın emtia stratejisti Fransisco Blanch tarafından hazırlanan ve bugün yayımlanan raporda, “tüm dünyada petrol talebinin düşmesine yol açan durgunluğun Çin’e de sıçraması halinde, petrolün varil fiyatının gelecek yıl 25 doların da altına inebileceği” belirtildi.

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