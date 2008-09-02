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Ekonomi

Petrol fiyatı 105 dolar sınırına geriledi

Petrol fiyatlarındaki düşüş hız kesmiyor. ABD ham petrolünün varil fiyatı bugün itibariyle 105 dolar sınırına kadar gerilerken, son 5 ayın dibine indi.

02 Eylül 2008 03:00

Petrol fiyatlarındaki düşüş hız kesmiyor. ABD ham petrolünün varil fiyatı bugün itibariyle 105 dolar sınırına kadar gerilerken, son 5 ayın dibine indi.

Henüz iki ay önce arka arkaya rekorlar kıran petrolde işler değişti. Yatırımcıların petrolden uzaklaşmaı ve dolardaki artışla birlikte yönünü aşağı çeviren petrol, bugün de Gustav kasırgasından etkilendi. Gustav'ın beklendiği kadar etkili olmayacağının anlaşılması ve Meksika Körfezi'ndeki faaliyetlerin tekrar başlaması ile petrol fiyatları 105 dolar sınırına kadar geriledi. 

Petrol doları patlattı

Petrolün 105 dolar ile son 5 ayın en düşük seviyesine gerilemesi, dolara olan talebi patlattı. Dolar euro karşısında 1.45 sınırına kadar gelerek son 7 ayın zirvesine çıktı.

Uzmanlar, euro/dolar paritesinin 1.44'ün altına inmesi durumunda doların yükselişinin hızlanabileceğini belirtiyor.

Doların yükselişinde Asya'dan gelen olumsuz haberler de etkili oldu. Tayland ve Güney Kore'deki ekonomik belirsizlikler ile Asya hisse senetlerinin son iki yılın dibine inmesi dolara olan ilgiyi artırdı. Spekülatörler yeni dolar pozisyonları açarken, diğer para birimlerine karşı da yükselmesini sağlıyor.

Euro dolar karşısında yüzde 0.5 kayıpla şubat ayından bu yana gördüğü en düşük seviye olan 1.4515'e indi. İngiliz sterlini yüzde 0.6 kayıpla son 1.5 yılın, Güney Kore won'u da son 4 yılın dibine geriledi. İngiliz sterlinindeki düşüş temmuz ayı sonundan bu yana yüzde 20'ye ulaştı.


Uzmanlar dünya genelindeki büyümenin yavaşlaması ile petrol talebinin düşeceği yönündeki beklentilerin de fiyatları baskı altına aldığını belirtiyor.


11 Temmuz'da 147 dolar ile rekor kıran petrol aradan geçen iki aya yakın zamanda tam yüzde 28 oranında değer yitirdi.

Petroldeki fiyatlar halen yüksek olarak değerlendirilmekle birlikte yeniden 100 dolar senaryoları gündeme gelmeye başladı.

SARSICI PETROL KRİZLERİ

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