'Petrol felç için iyi bir merhem'

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, dünyanın en meşhur ansiklopedilerinden Britannica’nın 1768’de hazırlanan ilk baskısında yer alan ilginç maddeleri derledi:



- Ansiklopedide homo sapiens beş alt türe ayrılıyor: Amerikan, Avrupalı, Asyatik, Afrikalı ve canavar.



- O zamanlar üç cilt basılan ansiklopedide çeşitli rahatsızlıkların tedavisi konusunda da sıra dışı yöntemler yer alıyor. Buna göre mide gazından kurtulmanın en etkin yolu papatya çayı içmek ve bir pipoyla anüsten dışarı duman üflemek. Diş ağrısı tedavisi için de ya müshil içiliyor ya da ayaktan kan alınıyordu.



- Devrin lüks tüketim ürünlerinden olan çikolatanın deniz aşırı ülkelerden ithalatı yasaktı. Ancak vergi memuruna üç gün içinde haber vermek şartıyla özel kullanım için evde üretimine izin veriliyordu.



- Erişteler İtalya’dan ilk getirildiğinde, şefler bunu çorbalarda ve sulu yemeklerde “afrodizyak” niyetine kullanıyordu.



- Petrol bacak ağrılarını dindirmek ve felci tedavi etmek için sık kullanılan bir merhemdi.



- Avustralya ve Yeni Zelanda, keşfedilmiş olmalarına rağmen varlıkları ansiklopedi tarafından tanınmıyordu.



- ABD’nin California eyaleti, “Callifornia” olarak geçiyor ve Batı Hint Adaları’nda bir ülke olarak tanımlanıyor.



- Güneş sisteminde henüz Uranüs, Neptün ve Pluton gezegenleri yer almıyordu.



- New England’ın (ABD) başkenti olarak gösterilen Boston, bir kale ve silahlarca korunuyordu.