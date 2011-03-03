-PETROL ÇOK AMA FİYATI PAHALI ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Kuzey Afrika'da başlayıp zengin petrol kaynaklarına sahip ülkelerin bulunduğu Ortadoğu'ya yayılan halk hareketleri petrol fiyatlarının yönünü yukarı çevirirken, petrol fiyatlarının uzun süre şu andaki seviyelerinde seyretmesinin küresel ekonomideki toparlanmaya zarar vermesinden endişe ediliyor. Tüm dünyada asıl kaygıyı Bahreyn ve Umman'da devam eden halk hareketlerinin bu ülkeye komşu dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ve dünyanın ikinci büyük üreticisi unvanlı Suudi Arabistan'a sıçraması oluşturuyor. ABD Enerji Bakanlığına bağlı Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) ve İngiliz petrol şirketi BP'nin verilerine göre, 2009 yılı sonu itibariyle dünyada kanıtlanmış petrol rezervleri 1 trilyon 333 milyar varil seviyesinde bulunuyor. Bu rezervlerin yüzde 56,6'sı (754.2 milyar varil) Ortadoğu, yüzde 14,9'u (198.9 milyar varil) Güney ve Orta Amerika, yüzde 10,3'ü (136.9 milyar varil) Avrupa ve Avrasya, yüzde 9,6'sı (127.7 milyar varil) Afrika, yüzde 5,5'i (73,3 milyar varil) Kuzey Amerika ve yüzde 3,2'si (42,2 milyar varil) Asya-Pasifik bölgesinde bulunuyor. Kanıtlanmış petrol rezervlerinde ilk sırayı 266,7 milyar (yüzde 19,8) varille Suudi Arabistan alırken, bu ülkeyi 178,1 milyar varille Kanada, 136,2 milyar varille İran, 115 milyar varille Irak ve 104 milyar varille Kuveyt takip ediyor. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD ise 19,1 milyar varil kanıtlanmış petrol rezerviyle 12'inci, ikinci büyük ekonomisi Çin ise 16 milyar varille 13'üncü sırada yer alıyor. Petrol üretiminde Rusya günlük 9,9 milyon varille ilk sırada bulunurken, Rusya'yı 9,8 milyon varille Suudi Arabistan ve 9,1 milyon varille ABD izliyor. Bu ülkelerden sonra günlük 4,2 milyonlu üretimiyle İran, günlük 4 milyon varillik üretimiyel Çin ve günlük 3,3 milyon varillik üretimiyle Kanada geliyor. Kanıtlanmış petrol rezervleri bakımından 115 milyar varille 4'üncü sıradaki Irak 2,4 milyon varillik günlük üretimle 13'üncü, petrol rezervleri bakımından 104 milyar varille 5'inci sıradaki Kuveyt 10'uncu ve petrol rezervleri bakımından 99,4 milyar varille 6'ıncı sıradaki Venezuela ise günlük 2,5 milyon varil üretimle 11'inci sırada yer alıyor. Dünyanın en fazla petrol tüketen ülkesi sıralamasında dünyanın en büyük ekonomisi ABD günlük 18,8 milyon varille ilk sırada bulunuyor. ABD'den sonra Çin günlük 8,3 milyon varil petrol ve Japonya ise günlük 4,4 milyon varil petrol tüketiyor. Suudi Arabistan günlük 6,4 milyon varille dünyanın en fazla petrol ihracat eden ülkesi olurken, Rusya günlük 5,4 milyon varille ve İran günlük 2,2 milyon varille Suudi Arabistan'ı takip ediyor.