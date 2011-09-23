-Petrol arama krizi AP gündeminde STRASBOURG (A.A) - 23.09.2011 - Kıbrıs Rum yönetiminin Akdeniz'de petrol ve doğalgaz sondajına başlama girişiminden dolayı ortaya çıkan kriz, Avrupa Parlamentosu'nun gündemine taşındı. Avrupa Parlamentosu, Salı akşamı yapacağı oturumda konu ile ilgili son gelişmeleri tartışacak. AB Komisyonu ve AB Konseyi, genel kuruldaki oturumda konuyla ilgili Avrupalı parlamenterleri bilgilendirecek. Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama krizinin, Çarşamba günü Avrupa Parlamentosu'nda temas ve incelemelerde bulunacak Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın görüşmelerinde de ayrıntılı bir şekilde gündeme gelmesi bekleniyor. Bağış'ın, Türkiye'nin AB ile tam üyelik müzakereleri sürecindeki son gelişmelerle birlikte bu konuda Türkiye'nin görüşlerini, temasta bulunacağı Avrupalı yetkililere iletmesi öngörülüyor.