'Petrol anlaşması K. Irak'ın siyasal bağımsızlığını kolaylaştıracak'

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times'ta Türkiye ile Kuzey Irak arasında bir petrol anlaşması imzalanacağına dikkat çekildi. Gazetede yer alan uzman yorumlarına göre, Türkiye ile Kuzey Irak arasında imzalanacak bu anlaşmayla Kuzey Irak'ın ekonomik ve siyasi bağımsızlığa erişimini kolaylaştıracak.

Financial Times gazetesinde 'Türkiye ve Irak Kürtleri arasındaki petrol anlaşması yakın' başlıklı bir haber yayımlandı.

Haberde Kuzey Irak'ta petrol ve doğal gaz sektörüne yatırım yapmayı amaçlayan Türkiye ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasındaki anlaşmanın son aşamasına geldiği ve bölgeyi büyük oranda dönüştüreceği belirtiliyor.

Habere göre Irak bu anlaşmaya karşı ve birçok uzman bunun Kuzey Irak'ın ekonomik ve siyasi bağımsızlığa erişimini kolaylaştıracağını söylüyor. Gazete ayrıca ABD'nin Irak hükümetinin onayı olmadan petrol ihracatına karşı olduğunu ve ABD'li diplomatların anlaşmanın Irak'ın bölünmesini hızlandırabileceğini söylediklerini aktarıyor.

Petrol ve doğal gaz boru hatlarının doğrudan Kuzey Irak'tan Türkiye'ye inşa edileceğini belirten gazete, Kuzey Iraklı bir yetkilinin uzun vadede bunun tüm bölge için yararlı olacağını söylediğini belirtiyor.

Habere göre, anlaşmanın ardından Türkiye'nin petrol ve gaz şirketlerinin kontrolünde ve beş arama bölgesinden sorumlu olacak bir şirket kurulacak.

Gazete, Türkiye'nin bir yandan Irak'ın bölünmesinden endişe duyduğunu ve bunun kendi istikrarını da bozacağını düşündüğünü ancak bir yandan da petrol ve doğal gaz konusunda Rusya ve İran'a bağımlılığını azaltmak için başka arayışlara girdiğini vurguluyor.

BBCTürkçe