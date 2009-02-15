'Petrol 40 doları geçemeyecek'

Venezuela OPEC’in petrol üretimi kesintisini destekleyecek, Kuveyt’e göre OPEC üretimi kıssa bile petrol fiyatı 40 doların üzerine çıkamayacak.



Venezuela, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) mart ayında yapacağı toplantıda ihtiyaç duyulursa petrol üretimini destekleyeceğini bildirdi.



Venezuela Petrol Bakanı Rafael Ramirez, gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC'in olağanüstü toplantısına gerek görmediğini belirterek, "yüksek seviyedeki ticari stoklar konusunda kaygılıyız. Martta üretim kesintisinin etkisini görmeliyiz. Başka bir kesinti ihtiyacı olursa bunu destekleyeceğiz" dedi.



Kuveyt Yüksek Petrol Konseyi üyesi Musa Marafi ise OPEC, gelecek ayki toplantıda günlük üretimini 2 milyon varil kesme kararı alsa bile ham petrolün varil fiyatının 40 doların üzerine çıkmasının mümkün olmadığını kaydetti.



Marafi, Ennahar gazetesine verdiği demeçte, petrol fiyatlarının, ABD ham petrol stoklarının artması, bazı OPEC üyelerinin üretim kotasına uymaması ve OPEC'e üye olmayan ülkelerin petrol üretimini sürdürmesi nedeniyle baskı altında olduğunu ifade etti.



Bu arada, Katar'ın enerji ve endüstri işlerinden sorumlu devlet bakanı Muhammed Salih El-Sada, OPEC'in, petrol piyasasını yakından izlediğini ve petrol fiyatlarının düşmesini durdurmak için gelecek ay yapacağı toplantıda daha fazla üretim kısıntısına gitmeye hazırlandığını söyledi.



OPEC'in petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşe "uygun karşılık" vereceğini belirten El-Sada, gerçekten ihtiyaç varsa OPEC'in üretimini daha fazla kısmakta tereddüt etmeyeceğini bildirdi.



El-Sada, petrol üreten ülkelerin, piyasadaki aşırı oynaklık yüzünden üretimini belirlemede zorluklarla karşı karşıya olduğunu da kaydetti.



OPEC, küresel ekonomik kriz yüzünden hızla düşen petrol fiyatlarının önüne geçmek için geçen yıl eylül ayından itibaren günlük petrol üretimini 4,2 milyon varil azaltmaya karar vermişti.



Geçen yıl temmuz ayında 147,27 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan ABD ham petrolünün varil fiyatı, cuma günü mart ayı teslimi 37,51 dolardan işlem gördü.

