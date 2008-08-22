Petrol 3 dolar çıktı

Rusya’nın ABD ve Polonya arasında imzalanan füze kalkanı anlaşmasına tepki göstermesi nedeniyle petrolün varil fiyatı, 3 dolardan fazla artarak 119 doların üzerine çıktı.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 3,47 dolar yükselerek 117,83 dolar oldu. Rusya'nın tepkisinin yanı sıra, ABD dolarının zayıflaması ve fiyatların düşmesi halinde Suudi Arabistan'ın üretimde son zamanlarda yaptığı artışı kısabileceği endişeleri fiyatın artmasında etkili oldu.



ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Enerji Enformasyon Dairesi’nin (EIA) haftalık raporunda, “Fiyatların düşmesi halinde Suudi Arabistan’ın üretimde son zamanlarda yaptığı artışı kesebileceğini” belirtmesi de petrol fiyatının artmasına katkıda bulundu. Haziran ayında günlük üretimi 9.45 milyon varil olan Suudi Arabistan’ın üretimi, temmuzda günlük 9.7 milyon varile çıktı



EIA’nın ABD'de ham petrol stoklarının geçen hafta 9,4 milyon varil arttığını açıklamasıyla dün petrol fiyatı 113 dolara kadar gerilemişti. ABD ham petrolünün varil fiyatı 11 Temmuz'da 147,27 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

