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Ekonomi

Petrol 2015 Temmuz’dan bu yana en yüksek düzeyinde

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Kasım (DHA) – Küresel petrol fiyatları OPEC ülkelerinin arz kesintileriyle birlikte 2015 Temmuz’dan bu yana en yüksek düzeyini gördü

01 Kasım 2017 16:33

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Kasım (DHA) – Küresel petrol fiyatları OPEC ülkelerinin arz kesintileriyle birlikte 2015 Temmuz’dan bu yana en yüksek düzeyini gördü.
Brent Petrol vadelileri 59 sent yükselerek varil başına 61.53 dolardan işlem görürken, Batı Teksas Petrolü’nün varil fiyatı (WTI) 74 cent yükselerek varil başına 55.12 dolar oldu. Rusya’nın da arz kesintisi için yapılan anlaşmaya sadık kalması bekleniyor.
OPEC ülkelerinin petrol arzı günde 80 bin varil düşürerek günde 32.78 milyon varile geriledi. Eylül’de OPEC yüzde 86 arz kesintisine gidiyorken, kesintilerin oranı Ekim ayında yüzde 92 seviyesine yükseldi. Uzmanlar Rusya’nın da Ekim’deki günlük 11.247 milyon varil üretimini günde 300 bin varil azaltma sözünü tutacağını düşünüyor.
Suudi Arabistan ve Rusya’nın petrol fiyatlarını desteklemek amacıyla varılan arz kesintisi anlaşmasını gelecek yıl da devam ettirmesi bekleniyor.

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