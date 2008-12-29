Petrol 2010’da yükselişe geçecek

Temmuz ayında 150 dolara yaklaşarak rekor kıran petrol fiyatlarının 2009 yılında baskı altında kalması bekleniyor.IEA Başekonomisti Birol, petrol fiyatlarında 2009’da aşağı yönlü baskı olacağını, ancak 2010’dan itibaren dünya konomisindeki toparlanmaya paralel olarak fiyatların yukarı yönlü hareket edeceğini söyledi.Birol İstanbul’da düzenlenen IEA’nın hazırladığı World Energy Outlook raporunun tanıtımı için düzenlenen ve Finansal Krizin Türk Enerji Sektörü Üzerindeki Etkileri konulu konferanstaski konuşmasında “Petrol fiyatlarının 2010-15 arasında tekrar 100 dolarlar seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz” dedi.Petrol fiyatları halen 39-40 dolar düzeyinde bulunuyor.