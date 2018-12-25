Petrol 18 ayın en düşük seviyesinde

Petrol fiyatları, küresel ekonomiye ilişkin endişeler ve Washington'daki siyasi türbülansın OPEC'in üretim kısıntılarını daha da artırabileceğine ilişkin işaretleri gölgelemesi ile birlikte son 1.5 yılın en düşük seviyesine indi.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Noel arefesi olmasından dolayı yarım gün gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 6.7 düştü ve bu düşüşle birlikte petrol, yatırımcıların hükümetin kapanmasından doğan tehdidi değerlendirmesi sonucu sert düşüşler gösteren ABD hisse senetlerine katıldı. Petrol, bu son sert düşüş ile birlikte, Ekim ayında gördüğü 4 yılın zirvesinden yüzde 44 düştü ve bu hareket, OPEC ve Rusya'nın bu ayın başında üretim kısıntılarına gidileceğini açıklamasından beri gerçekleşen yüzde 19'luk düşüşü de içeriyor.

New York merkezli hedge fonu Again Capital LLC'nin ortaklarından John Kilduff, "Hisse senetlerinin aşağı yönde hareket etmesiyle birlikte, finans piyasalarına tedirginlik hakim ve bu durum petrolde düşüşe neden oluyor," dedi ve "Talep görünümü de soru işaretleri yaratmaya devam ediyor" şeklinde görüş bildirdi.

OPEC ve ortajları 7 Aralık2taki toplantıda üretimi kısma kararı aldı, ancak bu durum şimdiye dek fiyatlarda bir yükselişe yol açmadı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) enerji bakanı, gelecek yıl ilave üretim kısıntılarının görüşülebileceğini işaret etti. Yatırımcılar, ABD'de üretimin halen günlük 11 milyon varilin üzerinde seyretmesinden dolayı, üretim kısıntılarının arzı azaltmaya yeteceğinden kuşku duyuyor.

Öte yandan, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşı ve Fed'in faiz politikası küresel ekonomik büyümeye yönelik endişelerin artmasına neden oluyor. Standard & Poor's 500 (S&P 500) Endeksi Pazartesi günü yüzde 2.7 düşerken, enerji hisselerini içeren endeks yüzde 4 geriledi.

Şubat vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 3.06 dolar düşerek varil başına 42.53 dolardan kapandı. Toplam işlem hacmi, tatil nedeniyle kısalan seansta, 100 günlük ortalamanın yüzde 30 altındaydı. WTI Ekim ayı başında 77 dolar ile zirve yapmıştı.

Şubat vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 3.35 dolar düşerek varil başına 50.47 dolara indi. Küresel gösterge Brent petrolü, ABD göstergesi WTI'a kıyasla 7.94 dolar primli işlem gördü.