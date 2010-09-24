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Ekonomi

PETROBRAS'DAN DÜNYANIN EN BÜYÜK HALKA ARZI SAO PAULO (A.A)

24 Eylül 2010 14:52

-PETROBRAS'DAN DÜNYANIN EN BÜYÜK HALKA ARZI SAO PAULO (A.A) - 24.09.2010 - Brezilya'nın devlet kontrolündeki petrol şirketi Petrobras, dünyanın en büyük halka arzını gerçekleştirdi.  Petroleo Brasileiro SA, yaptığı halka arz ile 120,4 milyar Brezilya Reali (70 milyar dolar/52,5 milyar avro) topladı. Petrobras'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, 1,87 milyar adet tercihli hisse satışını 26,30 realden gerçekleştirirken, 2,29 milyar adet adi hisseyi ise 29,65 realden sattı. Toplam 140 milyar dolar tutarında talep gelen halka arza, kurumsal yatırımcılardan gelen talep 42 milyar dolara, şirket hissedarlarından gelen de 98 milyar dolara ulaştı. Şirket ayrıca, 30 gün içinde 188 yeni hisse satışının gerçekleşebileceğini belirtti. Petrobras, bu halka arzla denizin 7 bin metre derinliklerinde petrol çıkarma çalışmaları yapmak için 2014 yılına kadar 224 milyar dolar değerinde yatırım yapma hedefine ulaşmayı planlıyor.

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