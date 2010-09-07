-PETRAEUS'TA "KURAN YAKMA'' ENDİŞESİ KABİL (A.A) - 07.09.2010 - Afganistan'daki ABD ve NATO güçlerinin komutanı Amerikalı General David Petraeus, ABD'deki bir kilisenin 11 Eylül'ün yıldönümünde bir Kuran-ı Kerim'i yakmasının, Afganistan'da görev yapan ABD askerlerinin hayatının tehlikeye gireceğini bildirdi. Petraeus, Wall Steet Journal gazetesinde yayımlanan demecinde, ABD'nin Florida eyaletinin Gainesville kentindeki Dove World Outreach Center adlı Baptist kilisesinin, 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde Kuran-ı Kerim yakmasının, Afganistan'da Taliban'ın Batı karşıtı propagandasını besleyeceği ve İslam dünyasındaki Amerikan karşıtı duyguları güçlendireceği uyarısında bulundu. David Petraeus, "Böyle bir olay, hem Afganistan'daki birliklerimizi tehlikeye sokar hem de İslam ülkeleriyle olan işbirliğimize ve Müslümanlarla yakınlaşma çabalarına zarar verir" ifadesini kullandı. Baptist kilisesinin rahibi Terry Jones, general Petraeus'a hitaben Wall Steet Journal gazetesine yolladığı mektupta, generalin endişelerinde "haklı" olduğunu belirterek, "radikal Müslümanlara açık bir mesaj vermek gerektiğini" savundu. Jones, Hristiyan Amerikalıların artık "korku ve tehditlerle sindirilmeyi istemediğini" de göstermek gerektiğini kaydetti. ABD'de 11 Eylül 2001 yılında meydana gelen terör saldırılarında ölenleri anma törenleri çerçevesinde Kuran-ı Kerim'in kopyasını yakacağını açıklayarak tüm gözleri üzerine çeviren rahip Terry Jones'a, Müslümanların yanısıra ABD makamlarından ve diğer kiliselerden de tepki yağmıştı.